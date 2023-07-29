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Питерец.ру » Спорт » Американский шахматист Ниманн выиграл международный турнир в Уральске (Казахстан), в котором участвовали Гоганов, Лобанов, Шухман и Лоскутова

Американский шахматист Ниманн выиграл международный турнир в Уральске (Казахстан), в котором участвовали Гоганов, Лобанов, Шухман и Лоскутова

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Лучшими из российских участников стали вошедшие в первую шестёрку Борис Савченко и Валерий Свиридов.

Триумфом американского гроссмейстера Ханса Ниманна завершился международный турнир «Уральск Опен». Рейтинг-фаворит соревнования в итоге набрал 7,5 очков из 9 возможных, выиграв в заключительном туре важнейшую партию у Сетурамана (Индия). С 5-го по 9-й тур Ниманн выдал впечатляющую серию из пяти побед подряд (в том числе над россиянином Илюшиным и белорусом Лазавиком) и теперь подсчитывает барыши: призовой фонд турнира в Уральске составил 17 млн долларов тенгэ.

Первую тройку вместе с Ниманном составили тот же Сетураман и армянский шахматист Мануэль Петросян, набравшие по 6,5 очков. Столько же очков – у отставших от второго и третьего призёров по коэффициенту Самвел Тер-Петросян (Армения), Борис Савченко и Валерий Свиридов (оба – Россия).

Петербуржец Алексей Гоганов не проиграл ни одной партии и набрал 6 очков. А вот его земляк Сергей Лобанов продолжил удивлять: сыграв белыми вничью с Ольгой Илюшиной, 8-й по рейтингу участник турнира занял всего лишь 39-е место.

Сверкнувшая недавно в Новокузнецке Анна Шухман в Уральске набрала те же 4,5 очка, что и Лобанов, но опередила гроссмейстера по дополнительным показателям. Виктория Лоскутова (на фото) проиграла в 8-м и 9-м турах и оказалась на 59-м месте.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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