Казанский гроссмейстер Владислав Артемьев снова стал чемпионом России, второе место занял ростовчанин Андрей Есипенко, третье – Даниил Дубов из Москвы, а петербуржец Максим Матлаков финишировал десятым

Петербургский шахматист Максим Матлаков неудачно съездил в Барнаул, где сегодня завершился очередной Суперфинал чемпионата России. Если год назад в Царском Селе Матлаков финишировал вторым, то сейчас представитель города на Неве довольствовался лишь десятым местом. При этом опередить набравшего те же 4,5 очка из 11 Артёма Тимофеева Матлакову помог коэффициент.

Чемпион определялся на тай-брейке, который завершился уверенной победой подтвердившего своё чемпионское звание Артемьева над Андреем Есипенко. Артемьев начал турнир с пяти ничьих, после чего прибавил и одержал три победы (в том числе и над Матлаковым). Есипенко тоже не сразу попал в число лидеров, но смог набрать 7 очков, однако дополнительный раунд завершился в пользу Артемьева.

Ещё три гроссмейстера набрали по 6 очков и теперь поедут на следующий Кубок мира – это ставший бронзовым призёром Даниил Дубов, опытный Евгений Наер и недавний юниор Арсений Нестеров. Самым миролюбивым участником турнира оказался один из дебютантов Суперфинала – самарский шахматист Алексей Гребнев, сыгравший вничью 11 раз. Гребнев и Рудик Макарян набрали по 5,5 очков, Алексей Дреев и Александр Грищук – по 5, а главным аутсайдером оказался Павел Понкратов (4 очка).