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Питерец.ру » Спорт » Китайский шахматист Вэй И стал победителем турнира в Вейк-ан-Зее, а россиянин Ян Непомнящий занял малопочётное восьмое место

Китайский шахматист Вэй И стал победителем турнира в Вейк-ан-Зее, а россиянин Ян Непомнящий занял малопочётное восьмое место

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tatasteelchess.com
Родившийся в Санкт-Петербурге гроссмейстер Аниш Гири, ныне представляющий Нидерланды, на финише одержал две победы.

Заключительные туры представительного шахматного турнира в Вейк-ан-Зее получились столь головоломными, что «Питерец.ру» лишь фрагментарно осветит ход борьбы, сосредоточившись на итоговой таблице. Начнём с Яна Непомнящего: проигравший два матча на первенство мира (Магнусу Карлсену и Дин Лижэню) российский гроссмейстер опозорился выступил довольно слабо: в 12-м туре «Непо» проиграл Алирезе Фирудже (Франция), а в заключительном – согласился на ничью с Йорденом ван Форестом. Итог – Непомнящий занял лишь восьмое место, набрав 6,5 очков.

А победителем стал Вэй И из КНР, который завершил турнир с 8,5 очками. Столько же набрали победивший двух соотечественников Аниш Гири, а также Домммараджу Гукеш из Индии и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан). Понадобилась дополнительная «пулька», где Вэй И оказался удачливее трёх других лидеров.

На очко от квартета лидеров отстали трое участников турнира в Нидерландах – Фируджа, Сантош Видит и Рамешбабу Прагнанандха. Вслед за Непомнящим финишировал чемпион мира Дин Лижэнь (6 очков). Места с 10-го по 13-е поделили набравшие по 4,5 очка чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь, Александр Донченко, Пархам Магсудлу и ван Форест. А главным аустайдером оказался Макс Вармердам – 4 очка.

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