Петербургский шахматист Максим Матлаков помог сборной России выиграть турнир ШОС, набрав 8 очков из 9

Шахматная сборная России сумела выиграть турнир Шанхайской организации сотрудничества, набрав 17 очков за 9 туров. Ранее «Питерец.ру» уже сообщал о включении шахматистки из города на Неве Анастасии Боднарук в состав национальной сборной. Однако непосредственно перед турниром произошла замена, которая увеличила представительство петербургских шахмат в сборной: вместо Андрея Есипенко в сборную вошёл серебряный призёр Суперфинала чемпионата России в Царском Селе Максим Матлаков.

Итог – Дубов и Матлаков привели российскую команду к триумфу. Лишь первая сборная КНР сумела составить достойную конкуренцию россиянам, сведя очный матч вничью. Высокорейтинговый Вэй И сыграл вничью с Дубовым, Матлаков победил Ван Юэ, а Боднарук проиграла объективно более сильной Тань Чжунъи. Но всех прочих соперников россияне практически смели с доски, выиграв остальные восемь матчей. Преуспел Дубов – 8 побед и ничья с Вэй И, у Матлакова – 6 побед и 2 ничьи. Чемпионка России по быстрым шахматам Боднарук набрала две трети возможных очков – 6 из 9. Помимо Тань Чжунъи обыграть Боднарук сумела представительница Казахстана Камалиденова.

В борьбе за третье место турнира ШОС только лучший коэффициент позволил Моноголии опередить Иран.







