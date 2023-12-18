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Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Максим Матлаков помог сборной России выиграть турнир ШОС, набрав 8 очков из 9

Петербургский шахматист Максим Матлаков помог сборной России выиграть турнир ШОС, набрав 8 очков из 9

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Главным «забойщиком» стал Даниил Дубов (на фото), в активе которого – 8,5 очков, Анастасия Боднарук набрал 6.

Шахматная сборная России сумела выиграть турнир Шанхайской организации сотрудничества, набрав 17 очков за 9 туров. Ранее «Питерец.ру» уже сообщал о включении шахматистки из города на Неве Анастасии Боднарук в состав национальной сборной. Однако непосредственно перед турниром произошла замена, которая увеличила представительство петербургских шахмат в сборной: вместо Андрея Есипенко в сборную вошёл серебряный призёр Суперфинала чемпионата России в Царском Селе Максим Матлаков.

Итог – Дубов и Матлаков привели российскую команду к триумфу. Лишь первая сборная КНР сумела составить достойную конкуренцию россиянам, сведя очный матч вничью. Высокорейтинговый Вэй И сыграл вничью с Дубовым, Матлаков победил Ван Юэ, а Боднарук проиграла объективно более сильной Тань Чжунъи. Но всех прочих соперников россияне практически смели с доски, выиграв остальные восемь матчей. Преуспел Дубов – 8 побед и ничья с Вэй И, у Матлакова – 6 побед и 2 ничьи. Чемпионка России по быстрым шахматам Боднарук набрала две трети возможных очков – 6 из 9. Помимо Тань Чжунъи обыграть Боднарук сумела представительница Казахстана Камалиденова.

В борьбе за третье место турнира ШОС только лучший коэффициент позволил Моноголии опередить Иран.



Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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