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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Гоганов после победы над Садвани в 6-м туре «Аэрофлот Опен» набрал 5 очков и входит в шестёрку лидеров вместе с Непомнящим, Раппортом, Ниманном, Акопяном и Есипенко

Петербургский гроссмейстер Гоганов после победы над Садвани в 6-м туре «Аэрофлот Опен» набрал 5 очков и входит в шестёрку лидеров вместе с Непомнящим, Раппортом, Ниманном, Акопяном и Есипенко

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Максим Матлаков в этом туре переиграл Жамсарана Цыдыпова.

Мало кто ожидал от Алексея Гоганова такой прыти на «Аэрофлот Опен – 2025», но петербургский шахматист продолжает бороться за победу на этом представительном турнире. В очередном туре Гоганов оказался сильнее Раунака Садвани из Индии и по коэффициенту стал промежуточным лидером. «Питерец.ру» знает, что в следующем туре соперник у Гоганова будет серьёзный – Рихард Раппорт, который снова представляет Венгрию.

Рейтинг-фаворит московского турнира Ян Непомнящий справился с Евгением Наером: здесь молодость поборола опыт (Непомнящий родился в 1990 году, Наер – в 1977). Будущий соперник Гоганова Раппорт переиграл Бардию Данешвара (Индия). Андрею Есипенко противостоял петербуржец Александр Шиманов, и здесь победил более высокорейтинговый ростовчанин. Савва Ветохин белыми сыграл вничью с двукратным чемпионом России Владиславом Артемьевым, Александр Грищук (на фото) выиграл у Михаила Никитенко из Белоруссии.

Поскольку партия лидеров – Арама Акопяна из Армении и Ханса Ниманна из США – завершилась вничью, лидеров стало шестеро (у всех – по 5 очков). В следующем туре состоятся партии Акопян – Непомнящий, Ниманн – Есипенко и Гоганов – Раппорт. Занимающий 9-е место Максим Матлаков вничью сыграет с Даниилом Дубовым.


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