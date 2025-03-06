Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после двух ничьих в 7-м и 8-м турах «Аэрофлот Опен – 2025» набрал 6 очков, на пол-очка больше – только у Яна Непомнящего

Состоялись ещё два тура «Аэрофлот Опен», по итогам которых у турнира появился единоличный лидер – Ян Непомнящий, набравший 6,5 очков. Являющийся рейтинг-фаворитом турнира Непомнящий сначала одолел Арама Акопяна из Армении, после чего сыграл вничью с неряшливым американцем Хансом Ниманном.

«Питерец.ру» рад видеть на втором месте гроссмейстера из города на Неве Алексея Гоганова (6 очков). Сделав две ничьи (с Рихардом Раппортом из Венгрии и ростовчанином Андреем Есипенко), Гоганов теперь белыми сыграет с Непомнящим. Победа над участником двух матчей на первенство мира должна принести Гоганову первое место на «Аэрофлот Опен», что может стать вершиной шахматной карьеры петербуржца.

Вместе с Гогановым лидера преследуют ещё трое – Ниманн Раппорт и Есипенко. Девятое место занимает гроссмейстер Савва Ветохин (победа над Шамсиддином Вохидовым из Узбекистана и ничья с Акопяном). На 15-м месте расположился Максим Матлаков, набравший те же 5,5 очков, что и Ветохин. Важную для себя победу над Евгением Наером в 7-м туре одержал Сергей Лобанов: и у него теперь стало 5,5 очков. По 5 очков набрали Лея Гарифуллина и Полина Шувалова, занимающие соответственно 35-е и 36-е места. У Арсения Нестерова – шестая ничья подряд.