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Питерец.ру » Спорт » Анатолию Карпову – 72! Противостояние Карпова и Корчного в Багио ранее лёг в основу фильма «Чемпион мира»

Анатолию Карпову – 72! Противостояние Карпова и Корчного в Багио ранее лёг в основу фильма «Чемпион мира»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Карпов учился в Ленинграде, проживая на Ординарной улице.

«Питерец.ру» заметил поздравление Анатолия Карпова с днём рождения на довольно архаичном сайте ФШР: на фото можно увидеть рядом с 12-м чемпионом мира нынешнего главу российско го шахматного хозяйства Андрея Филатова. В адресованном Карпову поздравлении Анатолия Евгеньевича назвали «настоящей легендой и целой эпохой». Карпов является почётным президентом ФШР, а в Государственной Думе прославленный шахматист входит в комитет по делам национальностей.

Карпова много связывает с Санкт-Петербургом: он стал студентом ЛГУ, а его тренером был ленинградский гроссмейстер Фурман. Чемпионом мира Карпов стал в 1975 году после отказа Роберта Фишера – как не провести параллель с Магнусом Карлсеном? – защищать свой титул. Карпов в дальнейшем сыграл много матчей за мировую шахматную корону, а свою практическую шахматную силу он сохранял и в 90-е годы: ФШР в своём сегодняшнем поздравлении вспомнило Линарес – 1994. Тогда Карпов показал феноменальный результат – 11 очков за 13 туров.

Фильм «Чемпион мира» в заголовке упомянут потому, что многогранную личность Анатолия Карпова невозможно раскрыть за два часа художественного произведения, пусть и основанного на реальных событиях. Карпов выиграл 185 шахматных соревнований.

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