Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков занял третье место в чемпионате России по быстрым шахматам в Сочи, отстав от ставшего победителем Никиты Афанасьева на пол-очка

Максим Матлаков сыграл в свою силу: будучи одним из лидеров по рейтингу рапида («Питерец.ру» подчёркивает, что рейтинги в быстрых шахматах считаются отдельно от классических), гроссмейстер из города на Неве занял итоговое третье место. Начав с победы над не имеющим шахматного звания Иваном Барановым из Ленобласти, Матлаков во 2-м туре проиграл молодому московскому международному мастеру Андрею Цветкову.

Затем Матлаков одержал четыре победы подряд – над Русланом Яндарбиевым, Артемием Панариным Гоголевым, Вячеславом Зарубицким и Александром Тряпишко. В 7-м туре Матлаков проиграл будущему чемпиону Афанасьеву, после чего добился только ничьей в партии со свердловчанином Артёмом Пингиным. Но на финише петербуржец показал свой высокий класс: Матлаков набрал 3 очка из 3, поочерёдно победив Илью Григорьева, Михаила Демидова и Ивана Землянского. Набрав 8,5 очков из 11, Матлаков стал третьим призёром.

Победил сыгравший в 11-м туре вничью с петербуржцем Даниилом Линчевским Афанасьев, вторым стал набравшие те же 9 очков вологодский шахматист Вадим Моисеенко. Фундаментом чемпионства Афанасьева стал блестящий старт – 7 побед подряд. Рейтинг-лидер Андрей Есипенко набрал 8 очков и занял четвёртое место.



