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Питерец.ру » Спорт » Поражением завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ для петербургского Петербургское хоккейное «Динамо» выезд в Нижний Новгород: всё решилось в овертайме

Поражением завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ для петербургского Петербургское хоккейное «Динамо» выезд в Нижний Новгород: всё решилось в овертайме

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Не помогли динамовцам из города на Неве шайбы Бердюкова и Шевченко в основное время.

Седьмым матчем завершится полуфинальная серия Кубка Харламова, в которой бьются петербургское хоккейное «Динамо» и нижегородский клуб «Торпедо-Горький». Ирония судьбы в том, что главные хоккейные команды из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода бесславно выступили в Кубке Гагарина, вылетев уже в первом раунде. «Питерец.ру» понимает, что у торпедовцев фактически не было шансов против «Локомотива», который уже в финале, а вот СКА мог бы пересилить московское «Динамо», но проиграл серию со счётом 2–4.

Что касается воскресного матча в заполненном «Нагорном», то больше половины игрового времени заброшенных шайб вообще не было: голкиперы обеих команд (динамовец Евгений Ярославлев и «горьковчанин» Дмитрий Дагестанский) отбивали всё, что летело в створ ворот.

Счёт на 36-й минуте открыли хозяева льда, но вскоре защитник «Динамо» Георгий Бердюков с передачи Петра Яковлева реализовал большинство. На гол Вячеслава Шевченко в третьем периоде «Торпедо-Горький» ответило точным броском Романа Опалева. Основное время завершилось со счётом 2:2, и игра перешла в овертайм. Победу нижегородцам принёс Артём Мисников, которому ассистировали Кирилл Кирсанов и Илья Бочков – 3:2ОТ в пользу команды Алексея Исакова и 3–3 в серии.

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