Петербургское хоккейное «Динамо» одержало волевую победу над казанским «Барсом» и делит 3–4 места в таблице ВХЛ с красноярским «Соколом»

Раз уж «Питерец.ру» написал про победу «СКА-Невы» над альметьевским «Нефтяником», нельзя не осветить и параллельный матч первенства ВХЛ с участием «Динамо» из города на Неве. Соперником петербургских динамовцев в четверг был «Барс» из Казани (тренер – Александр Степанов).

«Барсы» огорчили Никиту Богданова (на фото) уже на 4-й минуте, реализовав большинство. Динамовцы сумели сравнять счёт на 10-й минуте, когда Пётр Яковлев отличился с передачи Антона Косолапова, и первый период завершился вничью 1:1. На 27-й минуте Станислав Альшевский снова вывел «Барс» вперёд, предоставив команде Игоря Гришина возможность блеснуть волевыми качествами.

И петербургские динамовцы успешно справились с задаче догнать и перегнать соперника. Опытный защитник Георгий Бердюков забросил вторую шайбу хозяев льда, а победным стал точный бросок Дмитрия Сидлярова на 29-й минуте (ассистентами у Сидлярова выступили Артём Чернов и Юрий Ушаков). В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели, и счёт 3:2 в пользу «Динамо» сохранился до финальной сирены.

Набрав 11 очков (5 побед и поражение в овертайме от «Нефтяника»), динамовцы делят с «Соколом» из Красноярска 3–4 места. Лидирует в ВХЛ московская «Звезда» (14 очков).