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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» благодаря точному броску Петра Яковлева в овертайме выиграло пятый матч серии плей-офф ВХЛ с «Магниткой»

Петербургское хоккейное «Динамо» благодаря точному броску Петра Яковлева в овертайме выиграло пятый матч серии плей-офф ВХЛ с «Магниткой»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Счёт в серии до четырёх побед стал 3–2 в пользу команды Игоря Гришина.

«Питерец.ру» не забыл о плей-офф ВХЛ, тем более, что там продолжают борьбу сразу две команды из города на Неве. Но если «СКА-Нева» «горит» в серии с подмосковным «Химиком» (там счёт 1–3, что по меркам НХЛ считается едва ли не гарантией итоговой неудачи), то дела у петербургских динамовцев обстоят лучше.

В первом раунде петербургское «Динамо» совершило настоящий спортивный подвиг, сумев отыграться и победить в серии с воронежским «Бураном» со счёта 0–3. Выиграв 6 апреля седьмой матч серии первого раунда у «Бурана» со счётом 3:0, динамовцы буквально завоевали право сыграть во втором раунде.

Противостояние с «Магниткой», которую тренирует Евгений Полозов, началось для команды Игоря Гришина с поражения со счётом 1:2. После этого была оглушительная динамовская победа со счётом 6:0 (хет-трик тогда сделал Владимир Пешехонов) и успех в третьей встреч серии – 3:0. Динамовец Александр Жабреев открыл счёт в четвёртой игре, но магнитогорцы Матвей Галенюк и Иннокентий Рыбин своими точными бросками принесли победу «сталеварам».

В субботу в «Юбилейном» на проспекте Добролюбова состоялся считающейся ключевым пятый матч: выяснение отношений перешло в овертайм, в котором победу «Динамо» принёс Пётр Яковлев.


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