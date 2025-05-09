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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло в овертайме пятый матч полуфинала плей-офф ВХЛ у клуба «Торпедо-Горький», а «Химик» – уже в финале

Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло в овертайме пятый матч полуфинала плей-офф ВХЛ у клуба «Торпедо-Горький», а «Химик» – уже в финале

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Героем овертайма стал петербургский динамовец Сергей Артемьев.

Первый финалист Кубка Харламова – 2025 уже определился: воскресенский «Химик» в пяти матчах разбил «Югру». «Питерец.ру» напоминает, что в четвертьфинале клуб из Подмосковья с тем же счётом 4–1 справился со «СКА-Невой», а вот выяснение отношений с «Зауральем» в первом раунде растянулось на все семь матчей. Соперник команды Егора Башкатова определяется в противостоянии петербургского «Динамо» и нижегородской команды «Торпедо-Горький».

Пятый матч при равном счёте в серии по определению мог считаться ключевым и получился не результативным – всего две заброшенные шайбы в основное время. На 17-й минуте «горьковчан» вывел вперёд Даниил Ильин, которому ассистировали Антон Силаев и хорошо известный петербургским любителям хоккея Денис Орлович-Грудков. Это взятие ворот Евгения Ярославлева произошло в результате удачного добивания, и нижегородцам едва не хватило преимущества 1:0 для победы в матче.

Уже с пустыми воротами динамовцы смогли сравнять счёт за 22 секунды до завершения третьего периода: в роли спасителя выступил Дмитрий Сидляров (передачи Данила Квартальнов и Сергей Артемьев). Тот же Артемьев точным броском в овертайме принёс хозяевам льда победу и лидерство в серии 3–2.

Шестой матч – 11 мая.


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