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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и второй матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ у клуба «Торпедо-Горький»

Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и второй матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ у клуба «Торпедо-Горький»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
В первом матче команда Игоря Гришина победила в овертайме, на этот раз – со счётом 2:1 в основное время.

Первый матч полуфинала плей-офф ВХЛ между петербургским «Динамо» и нижегородской командой «Торпедо-Горький» выдался очень интересным и результативным: «Питерец.ру» напоминает подробности воскресного поединка в «Юбилейном». Более тысячи зрителей увидели сразу девять заброшенных шайб, а завершил борьбу точный бросок Вячеслава Шевченко в овертайме – 5:4ОТ.

Во вторник состоялся второй матч, счёт в котором открыли нижегородцы: на 12-й минуте хорошо знакомый петербургским любителям хоккея Денис Орлович-Грудков отличился с передач Богдана Конюшкова и Дениса Александрова. Минимальное преимущество «горьковчане» удерживали до начала третьего периода, когда «Динамо» сравняло счёт. Это Александр Жабреев поразил ворота Дмитрия Дагестанского с передач Егора Никитина и Саввы Андреева.

Едва ли не в следующей смене динамовцы из города на Неве уже вышли вперёд, когда забил Антон Назаревич (ассистентом выступил Дмитрий Зуган). Герой первого матча с торпедовцами Шевченко сразу же схлопотал малый штраф, после чего удалялись только игроки «Торпедо-Горький» – Арсений Варлаков, Елисей Минаев и Орлович-Грудков.

Поведя в серии до четырёх побед со счётом 2–0, коллектив Игоря Гришина получил хорошие шансы пройти дальше.

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