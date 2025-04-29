Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и второй матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ у клуба «Торпедо-Горький»

Первый матч полуфинала плей-офф ВХЛ между петербургским «Динамо» и нижегородской командой «Торпедо-Горький» выдался очень интересным и результативным: «Питерец.ру» напоминает подробности воскресного поединка в «Юбилейном». Более тысячи зрителей увидели сразу девять заброшенных шайб, а завершил борьбу точный бросок Вячеслава Шевченко в овертайме – 5:4ОТ.

Во вторник состоялся второй матч, счёт в котором открыли нижегородцы: на 12-й минуте хорошо знакомый петербургским любителям хоккея Денис Орлович-Грудков отличился с передач Богдана Конюшкова и Дениса Александрова. Минимальное преимущество «горьковчане» удерживали до начала третьего периода, когда «Динамо» сравняло счёт. Это Александр Жабреев поразил ворота Дмитрия Дагестанского с передач Егора Никитина и Саввы Андреева.

Едва ли не в следующей смене динамовцы из города на Неве уже вышли вперёд, когда забил Антон Назаревич (ассистентом выступил Дмитрий Зуган). Герой первого матча с торпедовцами Шевченко сразу же схлопотал малый штраф, после чего удалялись только игроки «Торпедо-Горький» – Арсений Варлаков, Елисей Минаев и Орлович-Грудков.

Поведя в серии до четырёх побед со счётом 2–0, коллектив Игоря Гришина получил хорошие шансы пройти дальше.