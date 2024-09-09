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Питерец.ру » Спорт » ВХЛ: петербургское «Динамо» разгромило в гостях «Торос» 5:0, «сухарь» оформил голкипер-новичок Евгений Ярославлев

ВХЛ: петербургское «Динамо» разгромило в гостях «Торос» 5:0, «сухарь» оформил голкипер-новичок Евгений Ярославлев

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Герой матча Ярославлев ранее долгое время выступал за клуб «Зауралье».

Первый же матч перешедшего в межсезонье в петербургское хоккейное «Динамо» вратаря Евгения Ярославлева показал: менеджмент динамовского клуба сделал правильный выбор. В игре с нефтекамским «Торосом» Ярославлев совершил 30 сэйвов и сделал весомую заявку на то, чтобы стать вратарём номер один в динамовском коллективе.

Петербуржцы сегодня поразили ворота «Тороса» в каждом периоде: начало разгрому положил точный бросок Никиты Буруянова в стартовой двадцатиминутке, случилось это в динамовском большинстве. Во втором периоде в составе «Динамо» отличились Кирилл Меляков и Иван Казаковцев: в обеих взятиях ворот Брызгалова ассистировал своим одноклубникам Артём Чернов. К второму перерыву гости могли вести со счётом 4:0, но гол Мелякова был отменён, а сам динамовец лишился дубля.

Избиение обороны «Тороса» продолжилось в третьем периоде. Меляков бросил – Иван Зинченко добавил, и преимущество «Динамо» возросло до четырёх шайб. Результативный Дмитрий Сидляров снабдил точной передачей Чернова, который установил итоговые 5:0 в пользу коллектива Игоря Гришина: есть третья победа подряд!

«Питерец.ру» ждёт завершения ещё двух хоккейных матчей понедельника, в одном из которых СКА играет в Ярославе с «Локомотивом».

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