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Питерец.ру » Спорт » Злой гений петербургского хоккейного «Динамо» Егор Виноградов из «Торпедо-Горький» стал автором победной шайбы нижегородцев в четвёртом матче полуфинальной серии

Злой гений петербургского хоккейного «Динамо» Егор Виноградов из «Торпедо-Горький» стал автором победной шайбы нижегородцев в четвёртом матче полуфинальной серии

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Во дворце спорта «Нагорный» на проспекте Гагарина «Торпедо-Горький» одержало победу со счётом 2:1.

Трудно переоценить важность четвёртого матча плей-офф ВХЛ, состоявшегося в Нижнем Новгороде. Ведь победа в гостях давала петербургскому хоккейному «Динамо» едва ли не решающее преимущество 3–1. Первое же удаление в воскресном матче обернулось для петербургских динамовцев пропущенной шайбой. Никита Шавин нанёс «шикарный» (определение динамовского сайта) бросок в девятку ворот Евгения Ярославлева, и хозяева повели в счёте.

Не набиравший до этого очков в двух матчах подряд Дмитрий Сидляров помог «Динамо» отыграться на 38-й минуте в формате «4Х3»: ассистентом стал Пётр Яковлев. Однако схлопотавший малый штраф перед пропущенной нижегородцами шайбой Егор Виноградов смог снова стать героем игры «Нагорный» в третьей встрече этот забивной «горьковчанин» сумел сотворить хет-трик. Помогли нижегородцам два подряд удаления в составе динамовцев, когда на скамейку штрафников отправились сначала Вячеслав Шевченко, а затем и Сергей Артемьев. Два лишних полевых игрока на льду «Нагорного» позволили настырному Виноградову пробить Ярославлева – 2:1 на 49-й минуте.

«Питерец.ру» надеялся, что финальный штурм ворот Дмитрия Дагестанского увенчается успехом, но матч завершился минимальной победой «горьковчан».

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