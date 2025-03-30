Никита Гусев стал автором победной шайбы московского «Динамо» в ворота СКА: счёт матча – 2:1ОТ в пользу команды Алексея Кудашова

Не слишком зрелищным получился второй матч серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина – 2024 между СКА и московским «Динамо». Причина понятна – слишком велика цена ошибки, особенно для петербуржцев: второе поражение подряд серьёзно усложняло для коллектива Романа Ротенберга преодоление динамовского барьера.

Первым пропустил динамовский голкипер Максим Моторыгин, когда на 11-й минуте Иван Демидов отличился с передач Никиты Зайцева и Захара Бардакова. Но СКА не удалось выиграть первый период: на 19-й минуте Артём Чернов огорчил Егора Заврагина и сравнял счёт. После этого безголевыми стали второй и третий отрезки встречи, и борьба продолжилась в овертайме. Здесь всё решило индивидуальное мастерство 32-летнего Никиты Гусева, которому не смогли помешать ни защитник СКА, ни Заврагин. Серия переезжает в Санкт-Петербург при счёте 2–0 в пользу «Динамо». Третья игра серии запланирована на понедельник 31 марта на «СКА Арене», начало – в 19:30.

«Питерец.ру» наблюдает и за ходом борьбы в других сериях. По две победы на старте плей-офф одержали «Локомотив», «Спартак», минское «Динамо», «Салават Юлаев» и «Авангард». Равный счёт в сериях «Трактора» и «Адмирала», а также «Автомобилиста» и «Ак Барса».