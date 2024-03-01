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Питерец.ру » Спорт » Поражением в Альметьевске завершило сезон – 2023/2024 в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо»

Поражением в Альметьевске завершило сезон – 2023/2024 в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
dynamo-spb.com
Как назвать 0–4 в серии с «Нефтяником», если не провал?

Разочаровывающим оказалось выступление петербургского хоккейного клуба «Динамо» в плей-офф ВХЛ: команда Владимира Крикунова вылетела в первом же раунде, не сумев выиграть ни единого матча у альметьевского «Нефтяника». Ко всем прочим неприятностям динамовцы ещё и были разгромлены во второй игре с разницей в шесть шайб («Питерец.ру» не исключает, что и это повиляло на досрочный и бесславный вылет динамовцев из плей-офф).

Что же случилось в четвёртом матче серии, когда отступать петербуржцам было некуда? Егору Сердюку удалось открыть счёт уже на 6-й минуте, но первый период завершился с ничейным счётом 2:2 (вторую шайбу в составе «Динамо» забросил Антон Косолапов). После этого наступил провал: «Нефтяник» забросил трижды подряд, доведя счёт до 5:2 на 51-й минуте. Проигрывая три шайбы в середине третьего периода динамовцы лишь сумели сократить отставание усилиями Егора Брызгалова (одним из ассистентов был Сердюк). Итог – 3:5 в четвёртой игре и 0–4 в серии: лишь петербургское «Динамо» не сумело ни разу выиграть в этом плей-офф.

Дела «СКА-Невы» идут гораздо лучше: 1 марта команда Николая Воеводина сыграет дома с «Южным Уралом». В этой серии команды выиграли по два матча, и пятая игра может стать ключевой.

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