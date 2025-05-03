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Питерец.ру » Спорт » Поражением в овертайме со счётом 2:3 обернулся для петербургского хоккейного «Динамо» третий матч полуфинальной серии Кубка Харламова – 2025

Поражением в овертайме со счётом 2:3 обернулся для петербургского хоккейного «Динамо» третий матч полуфинальной серии Кубка Харламова – 2025

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Автором решающей шайбы стал «горьковчанин» Егор Виноградов, сделавший хет-трик.

«Торпедо-Горький» после двух поражений в Санкт-Петербурге («Питерец.ру» напоминает счёт первых двух матчей полуфинальной серии плей-офф – 5:4ОТ и 2:1 в пользу коллектива Игоря Гришина) отступать было некуда: ведь отыграться со счёта 0–3 практически невозможно. Практически – потому что те же петербургские динамовцы сумели провернуть подобный трюк в первом раунде нынешнего плей-офф, когда вытянули серию со счёта 0–3.

Будущий герой игры Егор Виноградов вывел нижегородцев вперёд на 2-й минуте: ассистировали ему Артём Мисников и Богдан Конюшков. Помогли хозяевам поля два подряд удаления в составе «Динамо», когда один за другим отправились на скамейку штрафников Савве Андреев и Георгий Бердюков: забивал Виноградов в формате «5Х3».

Во втором периоде переполненные трибуны «Нагорного» заброшенных шайб не увидели, а в третьем отрезке встречи гости перехватили инициативу. На 47-й минуте Антон Назаревич с передачи Ивана Зинченко сравнял счёт, а на 53-й минуте Бердюков с передачи Назаревича использовал большинство. Но «горьковчане» быстро отыгрались – снова отличился Виноградов, который после этого принёс победу хозяевам в овертайме.

В воскресенье состоится четвёртый матч серии: динамовцам желательно победить.

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