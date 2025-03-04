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Питерец.ру » Спорт » Петербургские шахматисты Гоганов и Шиманов на пол-очка отстают от лидеров представительного турнира «Аэрофлот Опен» – Акопяна и Ниманна

Петербургские шахматисты Гоганов и Шиманов на пол-очка отстают от лидеров представительного турнира «Аэрофлот Опен» – Акопяна и Ниманна

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
На фото – петербуржцы на московском турнире – Максим Матлаков и Алексей Гоганов.

Сразу два тура игралось на «Аэрофлот Опен» в понедельник было сыграно сразу два тура – 4-й и 5-й. Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов сначала белыми проиграл американцу Хансу Ниманну, затем чёрными нанёс поражение Айдыну Сулейманлы из Азербайджана. За 5 туров экс-чемпион города на Неве набрал 4 очка, столько же – ещё у семи участников столичного турнира.

Среди них есть ещё один петербуржец – это гроссмейстер и известный шахматный стример и комментатор Александр Шиманов. В 4-м туре Шиманов играл с Даниилом Дубовым, своим коллегой по одному из крупных шахматных медийных ресурсов: эта партия завершилась вничью. Победив международного мастера с Кубани Олега Ваструхина, Шиманов теперь преследует лидеров в компании с Яном Непомнящим, Рихардом Раппортом и Андреем Есипенко. «Питерец.ру» желает Шиманову успеха в партии с Есипенко, чей рейтинг вплотную приблизился к показателю 2700 пунктов ЭЛО.

Рейтинг-фаворит турнира Непомнящий сначала пожалел сыграл вничью с юным гроссмейстером Иваном Землянским, затем проявил миролюбие и в следующем туре. Петербуржец Максим Матлаков (3,5 очка) занимает промежуточное 15-е место после партий с двумя юниорами: Льва Зверева гроссмейстер победил, с Артёмом Усковым – ничья.

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