Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов набрал 3 очка за 3 тура «Moscow Open – 2024» и входит в «чёртову дюжину» лидеров турнира вместе с Савченко, Захарцовым и Звягинцевым

«Питерец.ру» начал обзор 3-го тура «Moscow Open – 2024» с женского турнира по очень простой причине: результаты шахматистов долго не появлялись онлайн. Девятый номер стартового рейтинг-листа Алексей Гоганов, ставший уже восьмым по этому показателю участником столичного турнира (Арсен Кухмазов снялся) пока подтверждает свой статус, деля с челябинцем Ярославом Ремизовым и москвичом Владимиром Захарцовым 5–7 места . В стартовом туре Гоганов обыграл Андрея Самойлова из Подмосковья, а в среду все играли сразу по две партии. Во 2-м туре Гоганов оказался сильнее пермяка Николая Жиделёва, в 3-м петербуржец победил краснодарца Егора Зайцева. Следующим соперником 32-летнего Гоганова станет шахматист 2009 года рождения Артём Бардык.

Международный мастер из города на Неве Кирилл Шубин набрал в среду 1,5 очка из 2. Начал Шубин с победы над Павлом Фурсиным из Москвы, а вот с юным земляком Семёном Румянцевым Шубин сыграл вничью. Набрав 2,5 очка, Шубин расположился на 19-м месте, его следубющий оппонент – Антон Василёнок из Новосибирской области.

Ещё один петербургский шахматист Владислав Ефремов набрал 2 очка после победы во 2-м туре над Дамиром Гафаровым (Башкортостан) и ничьей с Владиславом Свиридовым (Москва).



