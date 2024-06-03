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Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Савва Ветохин на турнире «Актобе Опен» выступил лучше, чем Сергей Лобанов и Алексей Гоганов

Петербургский шахматист Савва Ветохин на турнире «Актобе Опен» выступил лучше, чем Сергей Лобанов и Алексей Гоганов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
chessbase.in
На фото – индийский шахматист Адитья Миттал, проигравший на этом турнире Сергею Лобанову.

«Питерец.ру» отмечает высокое 15-е место юного Саввы Ветохина на турнире, который завершился в Казахстане и был посвящён памяти Владимира Дворковича – отца нынешнего президента мировой шахматной федерации Аркадия Дворковича. На этот представительный «Опен» собралось почти сто участников, а победителем стал набравший 7,5 очков из 9 гроссмейстер Пархам Магсудлу (Иран).

Из трёх россиян, набравших по 6 очков, лучшим по коэффициенту стал Ветохин, с недавних пор представляющий Санкт-Петербург. Ветохин одержал 5 побед (в том числе и над гроссмейстером Евгением Наером), дважды сыграл вничью (в том числе и с родившимся в 2010 году Львом Зверевым), и дважды проиграл – российскому гроссмейстеру Давиду Паравяну и ещё одному гроссмейстеру из Ирана.

Первый женский приз завоевала Полина Шувалова (общее 21-е место), набравшая 5,5 очков. Ставшая третьей по итогам Суперфинала в Царском Селе Шувалова сняла скальпы с двух гроссмейстеров, но проиграла тому же Паравяну.

Петербуржец Сергей Лобанов занял 30-е место, набрав 5 очков: на старте он проиграл будущему победителю Магсудлу, затем одержал три победы подряд, но сдал на финише – две «баранки». Алексей Гоганов набрал 4,5 очка, проиграв Ольге Баделько, и оказался 46-м.

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