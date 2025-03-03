Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после победы над Евгением Наером в 3-м туре «Аэрофлот Опен – 2025» входит в тройку лидеров турнира вместе с Непомнящим и Землянским

Шахматный турнир «Аэрофлот Опен» стал весьма значимым медийным событием. Причин много, одна из них – обилие известных имён среди участников. «Питерец.ру» перечисляет первую десятку рейтинг-фаворитов: Ян Непомнящий, Ханс Ниманн, Рихард Раппорт, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Александр Грищук, Шамсиддин Вохидов, Амин Табатабеи.

На старте всеобщее внимание привлекла победа Екатерины Гольцевой над Вохидовым. В 3-м туре отличился петербургский гроссмейстер Гоганов, стартовавший с двух побед над мастерами ФИДЕ. На этот раз соперником Гоганова был победитель прошлогодней Высшей лиги Евгений Наер (Гоганов не сумел отобраться в этот турнир через чемпионат города). Игравший чёрными Гоганов добился победы и стал одним из трёх лидеров турнира. В следующем туре по суровым законам швейцарки Гоганову предстоит партия с Ниманном (2,5 очка), одолевшим в воскресенье Ярослава Ремизова.

Вместе с Гогановым 100% очков смогли набрать участник двух матчей на первенство мира Ян Непомнящий и Ян Землянский – самый молодой гроссмейстер России. Непомнящий последовательно победил Алексея Грачёва, Лею Гарифуллину и Сергея Дрыгалова, а Землянский в 3-м туре превзошёл индийского гроссмейстера Садвани.