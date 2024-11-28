Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после 8-го тура «Кубка Президента» в Ташкенте набрал 5 очков и занимает 32-й место, уверенно лидирует Нихал Сарин из Индии – 7 очков

Индийский шахматист Нихал Сарин демонстрирует отличную форму на турнире «Кубок Президента» – крупном «опене» в столице Узбекистана. Сарин начал с двух побед, затем набрал 2 очка за три тура, после чего только побеждает. В 6-м туре свирепый индиец победил международного мастера из Туркменистана Сапармурата Атабаева, затем Сарину проиграл ещё один IM – «хозяин поля» Ортик Нигматов. В 8-м туре перед Сарином капитулировал сильный узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров, и теперь очень многое решится в партии лидера с Нодирбеком Абдусатторовым.

Рейтинг-лидер «Кубка Президента» Абдусатторов сделал четыре ничьи подряд перед тем, как в 8-м туре одержать победу. Абдусатторов входит в семёрку преследователей Сарина, у которых по 6 очков. Петербуржец Алексей Гоганов набрал 5 очков и входит в большую группу участников турнира с такими же показателями, расположившимися с 12-го по 32-е место. «Питерец.ру» заметил, что коэффициент Гоганова – худший, поэтому и 32-е место. В 7-м туре Гоганову проиграла чёрными WGM из Казахстана Алуа Нурман, а в 8-м гроссмейстер из города на Неве пересилил юного мастера ФИДЕ из Подмосковья Александра Усова.

В 9-м туре Гоганову будет противостоять IM Камотра Сохам (Индия).