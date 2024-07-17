Петербургские шахматисты Алексей Гоганов и Кирилл Шубин с побед начали турнир «Moscow Open – 2024», а вот москвич Кухмазов проиграл сопернику слабее себя по рейтингу и старше по возрасту

«Питерец.ру» уже анонсировал участие гроссмейстера Сергея Лобанова в турнире «Moscow Open – 2024», но незадолго до начала стартового тура этот известный шахматист таинственным образом исчез из числа участников. Будем надеяться, что ничего серьёзного не произошло, но один из рейтинг-фаворитов столичного турнира Лобанов выбыл из числа претендентов на победу.

Без Лобанова честь петербургской шахматной школы в первую очередь придётся отстаивать гроссмейстеру Алексею Гоганову и международному мастеру Кириллу Шубину. Читателям, далёким от шахмат, поясним: швейцарская система старается не допустить встречи фаворитов уже на старте, поэтому и Гоганов, и Шубин играли с соперниками заведомо слабее себя и победили. Гоганов белыми взял верх над Андреем Самойловым из Подмосковья и теперь в следующем туре сыграет с пермяком Николаем Жиделёвым. А Шубин тем же цветом победил Максима Соломина и теперь готовится к партии с москвичом Павлом Фурсиным.

Выиграли свои партии и другие рейтинг-фавориты – Вадим Звягинцев, Денис Хисматуллин, Илья Ильюшенок и Жамсаран Цыдыпов. А вот Арсен Кухмазов из Москвы неожиданно проиграл Максиму Селезнёву, да ещё и белыми. Петербуржец Владислав Ефремов набрал пол-очка в партии с Азатом Хакимовым.