Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов на ташкентском турнире «Кубок Президента» набрал 3 очка за 6 туров и занимает 70-е место, у Ивана Землянского – 3,5 очка и 29-е место

В столице Узбекистана продолжается представительный шахматный турнир, рейтинг-лидером которого является флагман узбекских шахмат Нодирбек Абдусатторов. «Питерец.ру» ещё раз заглянул в ноябрьский рейтинг-лист ФИДЕ и убедился: Абдусатторов (2777 пункта ЭЛО) занимает шестое место в мире, а россиянин Ян Непомнящий (2755) расположился на восьмом.

А в Ташкенте лидируют пятеро участников «Кубка Президента», набравших по 5 очков, среди них – известные гроссмейстеры Джавохир Синдаров (Узбекистан) и Нихал Сарин (Индия). Абдусатторов после ничьей подряд набрал 4,5 очка и входит в преследующую лидеров пятёрку. Те же 4,5 очка – у «хозяев поля» Нодирбека Якуббоева и Шамсиддина Вохидова и Пархама Магсудлу из Ирана.

Петербуржец Алексей Гоганов пока на этом турнире не блещет: россиянин имел достаточно высокий 23-й стартовый рейтинг, но сейчас занимает только 70-е место, набрав 3 очка. В 4-м туре Гоганов сыграл вничью с соперником из Индии, затем выиграл у Равана Алиева из Азербайджана, после чего – вновь ничья с индийским шахматистом.

Вторую партию подряд проиграл самый молодой гроссмейстер России Иван Землянский: вслед за Синдаровым россиянина превзошёл Магсудлу. У Землянского – 3,5 очка и 29-е место.



