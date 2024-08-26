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Питерец.ру » Спорт » Действующий чемпион России по шахматам Владислав Артемьев догнал трио лидеров после 9-го тура Суперфинала в Барнауле, а петербуржец Максим Матлаков сыграл вничью и занимает 9-е место

Действующий чемпион России по шахматам Владислав Артемьев догнал трио лидеров после 9-го тура Суперфинала в Барнауле, а петербуржец Максим Матлаков сыграл вничью и занимает 9-е место

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Соперником Матлакова в этом туре был московский гроссмейстер Даниил Дубов.

Даже по внешнему виду Максима Матлакова было понятно, что вероятна ничья. Так и произошло: Матлаков и столичный гроссмейстер Даниил Дубов – третий рейтинг-фаворит барнаульского Суперфинала – довольно быстро завершили свою партию миром, и теперь «Питерец.ру» очень сомневается в положительном для петербуржца исходе турнира.

Дело в том, что набравший 4 очка за 9 туров Матлаков (8 ничьих и поражение от Артёма Тимофеева) занимает 9-е место. В следующем туре Матлакову придётся чёрными сдерживать чёрными одного из лидеров – действующего чемпиона России Владислава Артемьева (на фото). Артемьев в этом туре переиграл Павла Понкратова, незаметно ставшего главным аутсайдером Суперфинала. Победитель Высшей лиги – 2023 проиграл в Барнауле уже в третий раз подряд: ранее Понкратова поджидало фиаско в партиях с Арсением Нестеровым и Евгением Наером. Сейчас набравший 3 очка Понкратов замыкает турнирную таблицу, отставая на пол-очка от Артёма Тимофеева.

А лидеров сразу четверо, и у всех – по 5,5 очков: Андрей Есипенко, Наер, Артемьев и Нестеров. По 4,5 очка набрал ещё один квартет шахматистов – Алексей Гребнев, Рудик Макарян, Александр Грищук и Дубов. В 10-м туре очень важен результат партии между Есипенко и Нестеровым.

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