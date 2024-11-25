Итоги 16-го тура РПЛ: «Зенит» лидирует, «Краснодар» преследует, а самым ярким матчем стала крупная победа «Спартака» над «Локомотивом»

Завершился 16-й тур чемпионата России по футболу, и «Питерец.ру» подводит итоги. Главный итог для «Зенита» – это промежуточное первое место: после вымученной победы над «Оренбургом» (в самый нужный момент забил Александр Ерохин) коллектив Сергея Семака набрал 39 очков.

Вслед за лидером в турнирной таблице РПЛ расположился «Краснодар»: «Химки» спаслись в компенсированное ко второму тайму время, и «Быки» довольствовались ничейным исходом. У «Краснодара» – 38 очков, а вот занимающий третье место «Локомотив» потерпел в этом туре настоящее крушение.

Железнодорожники в матче со «Спартаком» потерпели сокрушительное поражение со счётом 2:5. Защита команды Михаила Галактионова не нашла противоядия против форварда «красно-белых» Манфреда Угальде, который забил в столичном дерби четыре мяча (на 10-й, 21-й, 34-й и 73-й минутах). Теперь спартаковцы делят с московскими динамовцами 4–5 места, поскольку обе команды набрали по 31 очку.

Главные аутсайдеры чемпионата – «Ахмат» (9 очков) и «Оренбург» (8 очков). «Ахмат» вёл в счёте в Самаре, но «Крылья Советов» сумели одержать волевую победу: Дмитриев забил решающий мяч на 88-й минуте. Встреча между «Пари НН» и махачкалинским «Динамо» завершилась нулевой ничьей.