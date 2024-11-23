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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» с 38-й минуты играл в большинстве в матче с «Оренбургом», но единственный гол Александра Ерохина был забит лишь в компенсированное ко второму тайму время

«Зенит» с 38-й минуты играл в большинстве в матче с «Оренбургом», но единственный гол Александра Ерохина был забит лишь в компенсированное ко второму тайму время

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
К этому матчу подходит известный журналистский штамп – «вымученная победа».

История встреч «Зенита» и «Оренбурга» складывалась в пользу петербуржцев, однако бывали и исключения. «Питерец.ру» не забыл поражения «сине-бело-голубых» в Оренбурге в сентябре 2023 года со счётом 1:3. Мог «Зенит» проиграть в Оренбурге и в мае прошлого года, но тогда спасительный мяч забил Иван Сергеев.

И на этот раз оренбургский выезд сложился для «Зенита» очень сложно, хотя перед перерывом Александр Коваленко схватил красную карточку, и хозяевам поля пришлось противостоять действующему чемпиону России вдесятером. Николай Сысуев держал свои ворота на замке до 6-й компенсированной ко второму тайму минуты.

Именно тогда силы измотанной атаками «Зенита» оренбургской обороны иссякли, и вышедший на замену Александр Ерохин с близкого расстояния поразил ворота – 1:0 и хвала угадавшему с заменой Сергею Семаку. Игрокам «Оренбурга» должно быть особенно досадно из-за такого поражения ещё и потому, что костариканец Марин имел несколько хороших моментов, один раз попав в перекладину ворот Дениса Адамова.

На этот раз Адамов, который вынужденно стал основным голкипером «Зенита» после травмы Николая Латышонка, сумел не пропустить. С огромным трудом победив «Оренбург», «Зенит» набрал за 16 туров 39 очков и лидирует.

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