14-й тур РПЛ: «Зенит» не без труда обыграл махачкалинское «Динамо» 2:1, «Локомотив» в концовке забил победный гол «Рубину», ЦСКА проиграл «Спартаку» в матче с тремя удалениями

Три матча 14-го тура первенства России по футболу состоялись в субботу 2 ноября. Действующий чемпион страны «Зенит» принимал на «Газпром Арене» новичка высшего дивизиона – махачкалинское «Динамо». Уже на 15-й минуте хозяева создали себе комфортный перевес в счёте после точных ударов Нино и Лусиано Гонду. Зрители могли решить, что в дальнейшем «сине-бело-голубые» только увеличат своё преимущество, играя на контратаках.

Однако ещё в первом тайме Семаку пришлось прибегнуть к экстренной замене голкипера, поскольку Евгений Латышонок травмировался в одном из игровых эпизодов. Вышедший вместо Латышонка на 34-й минуте резервный вратарь «сине-бело-голубых» Денис Адамов продержался до гола Сослана Кагермазова, влетевшего в зенитовские ворота на 61-й минуте. Не без труда петербургский клуб сумел отстоять минимальное преимущество и победить динамовцев Махачкалы со счётом 2:1.

«Питерец.ру» заметил, что в матче ЦСКА и «Спартака» удалений было больше, чем забитых мячей. Главный арбитр Алексей Сухой изгнал с поля армейцев Рошу и Облякова и спартаковца Литвинова, а «красно-белые» победили 2:0 благодаря голам Бонгонда и Медины.

«Локомотиву» удалось вырвать победу у «Рубина» благодаря голу Тимофеева на 89-й минуте.