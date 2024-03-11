На фоне поражения «Краснодара» в Ростове «Зенит» стал лидером чемпионата России после 20-го тура

«Питерец.ру» дождался завершения 20-го тура чемпионата РПЛ и подводит радостные для «Зенита» итоги: команда Сергея Семака смогла взгромоздиться на первую ступень турнирной таблицы. «Сине-бело-голубые» в отчётном туре легко победили в гостях «Урал» (4:1), голы в составе петербуржцев забили Дуглас Дос Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Иван Сергеев, у хозяев поля уже при счёте 0:4 отличился в компенсированное ко второму тайму время нестареющий Бикфалви.

А вот «Краснодар» второй тур подряд теряет очки, но если в прошлом туре команда Владимира Ивича обидно упустила победу в игре с «Рубином», то на этот раз «Быки» вообще проиграли. Своё третье в чемпионате России – 2023/2024 поражение «Краснодар» потерпел в Ростове (ранее главный соперник «Зенита» проиграл ЦСКА в 13-м туре и «Уралу» в 16-м). В матче с коллективом Валерия Карпина главным обидчиком краснодарцев стал иранец Мохеби, сделавший дубль.

По итогам 20-го тура у «Зенита» – 40 очков, у «Краснодара» – 39, у одержавшего две победы подряд московского «Динамо» – 38. Идущие на 4–6 местах ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» серьёзно отстают от тройки лидеров, и медальные перспективы этих команд видятся сомнительными. Аутсайдеры РПЛ – «Балтика» и «Сочи».



