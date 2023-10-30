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Питерец.ру » Спорт » «Краснодар» проиграл ЦСКА, что позволило «Зениту» сократить отставание от лидирующих в РПЛ «Быков» до 2 очков

«Краснодар» проиграл ЦСКА, что позволило «Зениту» сократить отставание от лидирующих в РПЛ «Быков» до 2 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
«Зенит» ранее со счётом 2:1 обыграл в 13-м туре «Ахмат».

«Питерец.ру» дождался результата конкурента «Зенита» за лидерство в футбольном чемпионате России – «Краснодара». «Сине-бело-голубые» в субботу обыграли «Ахмат» (2:1), голы забили нападающие – Иван Сергеев и Матео Кассьерра. Эта победа стала для коллектива Сергея Семака третьей подряд вслед за матчами с «Сочи» (2:0) и «Крыльями Советов» (3:1). После 13-го тура «Зенит» набрал 26 очков и заметно приблизился к лидирующему «Краснодару».

«Быки» в этом туре проиграли ЦСКА: единственный мяч забил Фёдор Чалов. Теперь у «Краснодара» – те же 28 очков, то есть дистанция с «Зенитом» сократилась всего лишь до 2 очков. Ведь в предыдущем туре краснодарцы потеряли очки в матче с «Балтикой».

После 13-го тура уже можно делать некоторые выводы о чемпионате России – 2023/2024. Лидеры – «Краснодар» и «Зенит» оторвались далеко. Третью строчку занимают «Крылья Советов» (22 очка). Далее расположились московское «Динамо» и ЦСКА (по 21 очку). Места с 6-го по 8-е занимают «Пари НН», «Спартак» и «Локомотив». Ещё одно трио команд – «Ростов», «Урал» и «Рубин» – набрали по 16 очков. Спасительное 12-е место в таблице РПЛ пока занимает «Факел» (15 очков).

В «подвале» сейчас находятся «Ахмат», «Оренбург», «Балтика» и «Сочи».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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