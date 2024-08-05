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Питерец.ру » Спорт » РПЛ: спартаковец Манфред Угальде дважды забил «Крыльям Советов», а команда Деяна Станковича выиграла у самарцев со счётом 3:0

РПЛ: спартаковец Манфред Угальде дважды забил «Крыльям Советов», а команда Деяна Станковича выиграла у самарцев со счётом 3:0

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43
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Форвард «Спартака» Александр Соболев ни в состав московского клуба сейчас не попадает, ни в «Зенит» пока не перешёл.

«Питерец.ру» позже постарается рассказать о перипетиях волейбольного турнира на парижской Олимпиаде (Женя Гребенников из «Зенита» – уже в полуфинале!), но сейчас самое время подвести итоги 3-го тура первенства РПЛ. Завершал тут матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов», который завершился со счётом 3:0 в пользу московского клуба.

Спартаковцы сумели одержать уже вторую победу подряд в чемпионате России – 2024/2025 под руководством Деяна Станковича. Нападающий Александр Соболев снова не попал даже в запас: Станкович на вопрос о перспективах форварда загадочно ответил, что «нужно спрашивать у клуба».

Нет Соболева – забьют другие, в данном случае – костариканец Манфред Угальде. Именно дубль Угальде в ворота Сергея Песьякова предопределил исход встречи, а третий мяч «красно-белых» записал на свой счёт Данил Пруцев. Выиграв, «Спартак» набрал 6 очков и расположился на пятом месте (столько же очков – у «Локомотива», но у команды Михаила Галактионова лучше разница мячей).

Лидируют «Зенит» и московское «Динамо» (по 9 очков), третьим идёт ЦСКА (7 очков). На 6–8 местах расположились набравшие по 4 очка «Химки», «Оренбург» и «Ростов». Хуже всех начали чемпионат «Крылья Советов» – три поражения при разнице мячей 1–10.


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