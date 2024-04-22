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Питерец.ру » Спорт » РПЛ: «Зенит» одержал минимальную победу над «Оренбургом», а «Спартак» разгромил «Ростов» со счётом 5:1

РПЛ: «Зенит» одержал минимальную победу над «Оренбургом», а «Спартак» разгромил «Ростов» со счётом 5:1

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
spartak.com
Автором победного гола в составе петербургского клуба стал Клаудиньо.

«Питерец.ру» продолжает следить за перипетиями отечественного футбольного чемпионата, хотя победа «Зенита» над «Краснодаром» в прошлом туре поубавила интриги в борьбе за золото. На этот раз команда Сергея Семака без особого блеска справилась с «Оренбургом», балансирующим на грани непопадания в зону стыковых матчей за право сохранить прописку в РПЛ. Можно поздравить Михаила Кержакова с «сухарём» в матче с командой Давида Деограсии. Победив, «Зенит» набрал 50 очков за 24 матча. «Краснодар», победивший «Факел» со счётом 2:0 (один из голов в составе «Быков» забил Джон Кордоба), имеет на 4 очка меньше.

Очень ярким в этом туре получился матч в Ростове, где «Спартак» втоптал в газон «Ростов Арены» коллектив Валерия Карпина, победив в гостях 5:1. Благотворно повлияла на «красно-белых» отставка Гильермо Абаскаля: теперь в статусе «и.о.» тренерский штаб «Спартака» возглавляет босниец Владимир Слишкович. Москвичи открыли счёт в первом тайме: Даниил Хлусевич поразил ворота Сергея Песьякова на 16-й минуте. Ростовчане отыгрались, и команды отправились на перерыв при счёте 1:1.

Дубль парагвайца Хесуса Медины вынудил Карпина заменить Песьякова, но пропустил и Никита Медведев. Итог – 5:1 в пользу «Спартака».


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