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Питерец.ру » Спорт » Поражение «Локомотива» от «Краснодара» сделало «Зенит» единоличным лидером по итогам 7-го тура чемпионата России по футболу

Поражение «Локомотива» от «Краснодара» сделало «Зенит» единоличным лидером по итогам 7-го тура чемпионата России по футболу

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Главным аутсайдером РПЛ является воронежский «Факел», набравший всего 4 очка.

«Локомотив» не смог обойти «Зенит» в таблице чемпионата России: железнодорожники дома проиграли амбициозному «Краснодару» и теперь делят с «Быками» 2–3 места (у обеих команд – по 15 очков). Матч в Москве завершился с неожиданным счётом 0:3 (голы у «Краснодара» забили Са, Сперцян и Кордоба). Ложкой дёгтя для команды Мурада Мусаева стало удаление Кордобы, который теперь не сыграет с «Ростовом».

Набравшему 17 очков после крупной победы в Нижнем Новгороде «Зениту» предстоит принципиальный матч с ЦСКА, да ещё и в Москве. Откровенный спад наблюдается в игре московского «Динамо»: после поражения в Санкт-Петербурге коллектив Марцела Лички скромно победил «Крылья Советов» (1:0), за этим последовало поражение от «Краснодара» (0:1) и ничья в 7-м туре с «Оренбургом» (2:2). Столичные динамовцы сейчас делят с армейцами 5–6 места (и «Динамо», и ЦСКА набрали по 13 очков).

«Питерец.ру» видит «Спартак» на четвёртом месте: команда Деяна Станковича в этом туре выиграла у «Рубина» благодаря реализованному Барко пенальти. Положительно сказывается на «красно-белых» избавление от Александра Соболева?

Махачкалинское «Динамо» одержало минимальную победу в Самаре, что позволило дебютанту РПЛ подняться на 9-е место.

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