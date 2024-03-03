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Питерец.ру » Спорт » Нулевой ничьей завершился матч между «Зенитом» и «Спартаком» в возобновившемся футбольном первенстве, зато жёлтых карточек было показано сразу 8

Нулевой ничьей завершился матч между «Зенитом» и «Спартаком» в возобновившемся футбольном первенстве, зато жёлтых карточек было показано сразу 8

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Ничья и по предупреждениям!

Любители футбола наконец-то дождались возобновления чемпионата РПЛ. «Питерец.ру» в первую очередь интересовал исход встречи между «Зенитом» и столичным «Спартаком». Итог этого матча – безголевая ничья и множество жёлтых карточек.

В стартовом составе «сине-бело-голубых» вышел бразильский новобранец команды Сергея Семака Артур. В итоге бразилец сыграл 70 минут, уступив место на поле ещё одному новичку и тоже из солнечной Бразилии – форварду Педру. Спартаковцы могли забить уже в дебюте матча – правда, в свои ворота. А в компенсированное ко второму тайму время москвич Игнатьев едва не поверг «Газпром Арену» в шок, но ни одного гола в этой игре так и не было забито. Зато богатый «улов» на жёлтые карточки – сразу 8.

Поскольку «Краснодар» в этом туре тоже потерял очки, сыграв вничью с «Рубином», ситуация с лидером турнирной таблицы чемпионата России не поменялась. «Быки» по-прежнему опережают «Зенит» на 2 очка, и даже если «Динамо» в 19-м туре победит «Локомотив», всё равно не настигнет лидирующий дуэт.

ЦСКА в этом туре обидно упустил победу в матче с «Оренбургом»: Мусаев открыл счёт на 81-й минуте, но в буквально с финальным свистком Перес забил Акинфееву. Армейцы Москвы отстают от «Зенита» на 8 очков.


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