После 2-го тура «Мемориала Чигорина» по 2 очка набрали 36 шахматистов, среди них – петербуржцы Левин, Шубин, Власенко, Щукин, Тимерханов, Путренко, Пузыревский, Яцышин и Виктория Черняк

Завершился 2-й тур шахматного турнира «Мемориала Чигорина», и турнирная таблица этого многолюдного «опена» уже позволяет делать предварительные выводы о форме фаворитов и настрое «тёмных лошадок». Прошлогодний победитель чигоринского турнира, петербургский гроссмейстер Евгений Левин (4-й номер рейтинг-листа) победил Фёдора Антипова и набрал 2 очка – 100%-ный результат. Следующим соперником гроссмейстера Левина станет некто Максим Швецов из Томской области.

Ещё ряд известных шахматистов из города на Неве выиграли обе стартовые партии – Кирилл Шубин, Максим Щукин, Мирослав Власенко, Александр Тимерханов и Кирилл Путренко. Шахматист-ветеран Александр Яцышин сумел победить Марину Кузнецову. По 2 очка набрали петербуржцы Тимофей Безносов, Владимир Шкуратов, Кирилл Филиппов, Никита Шемякинский, Иван Бондаренко, Фёдор Санников и Лев Чернов. «Питерец.ру» отмечает удачный старт Виктории Черняк, которой в 3-м туре будет противостоять опытный гроссмейстер Владимир Бурмакин.

По две победы одержали гроссмейстеры Никита Афанасьев, Иван Розум и Владимир Захарцов. А вот у Вадима Звягинцева и Алексея Гоганова – только по полтора очка, столько же набрал Ярослав Ремизов. А Владимир Епишин в 1-м туре проиграл, во 2-м – выиграл.



