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Питерец.ру » Спорт » В 1-м туре шахматного турнира «Мемориал Чигорина – 2024»: рейтинг-фаворит Вадим Звягинцев потерял пол-очка, не сумел победить своего соперника и петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов

В 1-м туре шахматного турнира «Мемориал Чигорина – 2024»: рейтинг-фаворит Вадим Звягинцев потерял пол-очка, не сумел победить своего соперника и петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Петербурженка Марина Кузнецова (на фото) в стартовом туре выиграла у более молодого соперника и теперь сыграет с Марией Бруяцкой.

«Питерец.ру» уже сообщал о победе нижегородца Дмитрия Гольцева в блице на чигоринском мемориале, и вот начался классический турнир. Рейтинг-фавориты начали терять очки уже с 1-го тура: Вадим Звягинцев довольствовался ничьей в партии с соперником, родившимся в 2013 году. Шестой номер рейтинга на «Мемориале Чигорина» Алексей Гоганов тоже не сумел победить, заработал только пол-очка в партии с оппонентом 2011 года рождения.

Другие петербуржцы начали турнир удачнее Гоганова: гроссмейстер Евгений Левин, выигравший прошлый подобный турнир, одолел молодого новосибирца и теперь сыграет с Фёдором Антиповым. Международный мастер Кирилл Шубин огорчил свою землячку Эмилию Мещерякову, победив девушку белыми фигурами. Выиграли свои партии стартового раунда гроссмейстер-ветеран Владимир Епишин, Максим Щукин, Мирослав Власенко, Александр Тимерханов, Семён Пузыревский и Владимир Шкуратов.

Поскольку это «опен», то участвует и прекрасный пол: самая высокорейтинговая из петербургских шахматисток здесь – WGM Виктория Черняк, которая свою стартовую партию выиграла. Марина Кузнецова тоже победила, и теперь сразится с соперником, родившимся в 1953 году.

Челябинский международный мастер Ярослав Ремизов в 1-м туре сыграл вничью.

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