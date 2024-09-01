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Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Кирилл Шубин в 5-м туре «Кубка Группы Магнезит» в Сатке сыграл вничью с московским гроссмейстером Владимиром Захарцовым и теперь делит 1–2 места с Артёмом Пингиным

Петербургский шахматист Кирилл Шубин в 5-м туре «Кубка Группы Магнезит» в Сатке сыграл вничью с московским гроссмейстером Владимиром Захарцовым и теперь делит 1–2 места с Артёмом Пингиным

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Челябинский международный мастер Ярослав Ремизов (на фото) занимает 21-е место, набрав 3 очка.

Международный мастер из Санкт-Петербурга Кирилл Шубин продолжает претендовать на победу в продолжающемся в Челябинской области турнире «Кубок Группы Магнезит». После трёх побед подряд (над Никитой Нагорновым, Кириллом Сомкиным и Ильёй Ильюшёнком) Шубин белыми сыграл вничью со столичным гроссмейстером Владимиром Захарцовым. «Питерец.ру» сравнил текущие рейтинги соперников по 5-м туру саткинского турнира на сайте ФИДЕ: гроссмейстер Захарцов – 2492 пунка ЭЛО, IM Шубин – 2558.

Теперь у Шубина – 4 очка, и его сумел догнать юный шахматист из Свердловской области Артём Пингин. В 1-м туре Высшей лиги Пингин сумел победить такого сильного соперника, как Арсений Нестеров, а в 5-м туре турнира в Сатке Пингин нанёс поражение петербуржцу Мирославу Власенко.

Вслед за лидирующими Шубиным и Нестеровым идёт группа из четырнадцати шахматистов, набравших по 3,5 очка. Среди них – петербургский гроссмейстер Евгений Левин и ещё один шахматист из города на Неве Александр Тимерханов. Левин в этом туре сделал ничью с опытным Олегом Лоскутовым из Томской области, а Тимерханов одолел тюменца Максима Демченко. Без поражений идёт на турнире родившийся в 2012 году петербуржец Мирослав Батурин-Виноградов (3 очка и 34-е место).

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