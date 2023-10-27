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Питерец.ру » Спорт » Белорусский гроссмейстер Алексей Фёдоров выиграл у петербуржца Владимира Епишина в 6-м туре «Мемориала Чигорина» и лидирует, набрав 5,5 очков

Белорусский гроссмейстер Алексей Фёдоров выиграл у петербуржца Владимира Епишина в 6-м туре «Мемориала Чигорина» и лидирует, набрав 5,5 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Три шахматиста из города на Неве отстают от лидера на пол-очка – это Лобанов, Шубин и Левин.

На продолжающемся в Петербурге шахматном турнире «Мемориал Чигорина – 2023» по итогам 6-го тура появился единоличный лидер – Алексей Фёдоров из Белоруссии. Обыграв белым цветом петербуржца Владимира Епишина, Фёдоров набрал 5,5 очков. В следующем туре соперником Фёдорова будет второй номер рейтинга турнира – московский гроссмейстер Никита Афанасьев. А 58-летний Епишин, у которого 4,5 очка, сыграет с ещё одним петербуржцем Кириллом Шубиным.

Шубин и два его земляка – Сергей Лобанов и Евгений Левин – входят в число дюжины участников чигоринского турнира, которые преследуют лидирующего Фёдорова (все они набрали по 5 очков). Шубин в этом туре сыграл вничью с Алексеем Гребневым, Левин заключил мир с Богданом Беляковым, а вот Лобанов победил Александра Катаева.

Рейтинг-фаворит «Мемориала Чигорина» Вадим Звягинцев тоже входит в число двенадцати преследователей Фёдорова, отстающих от лидера на пол-очка. Звягинцев одержал в 6-м туре победу над Максимом Поповым из Воронежской области.

Бескомпромиссно проводит «Мемориал Чигорина» участница Высшей лиги в Новокузнецке Марина Кузнецова – 4 победы и 2 поражения. «Питерец.ру» с интересом ожидает партию Алёны Гармаш и Алексея Гоганова, набравших по 4,5 очка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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