Гроссмейстер Евгений Левин из Санкт-Петербурга победил рейтинг-лидера шахматного турнира «Кубок Группы Магнезит» Илью Ильюшёнка и набрал 5,5 очков за 7 туров

Петербургский гроссмейстер Евгений Левин и международный мастер из Свердловской области Артём Пингин лидируют на «Кубке Группы Магнезит», 7 туров которого прошли в Сатке Челябинской области. «Питерец.ру» не исключает, что победа Левина в этом туре над обладателем наивысшего рейтинга на турнире – гроссмейстером Ильёй Ильюшёнком – станет решающим шагом к итоговому первому месту. Закрепить успех победителю Мемориала Чигорина – 2023 поможет выигрыш чёрными в следующем туре у Пингина: здесь на стороне Левина будет опыт.

Вслед за набравшими по 5,5 очков Пингиным и Левиным идёт группа участников турнира, у которых на пол-очка меньше. Из них можно выделить играющего в Сатке в бескомпромиссном стиле самарского гроссмейстера Дмитрия Фрольянова – ни одной ничьей из семи партий. Получив во 2-м и 4-м турах две «пробоины» (одно из поражений нанёс Фрольянову петербуржец Мирослав Власенко), Фрольянов выдал серию из трёх побед подряд и приблизился к лидерам. Именно с Фрольяновым сыграет в следующем туре сделавший три ничьи подряд Кирилл Шубин, у которого тоже 5 очков.

Власенко в 7-м туре снова проиграл, на этот раз – Диане Преображенской из Москвы, которая на четверть века моложе прошлогоднего победителя саткинского турнира.