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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Евгений Левин занял 8-е место на этапе Кубка России по шахматам в Кстово, Мирослав Власенко – 16-й, Евгения Овод – на 27-м месте, а сенсационным победителем стал Таймаз Темирбеков из Дагестана.

Петербургский гроссмейстер Евгений Левин занял 8-е место на этапе Кубка России по шахматам в Кстово, Мирослав Власенко – 16-й, Евгения Овод – на 27-м месте, а сенсационным победителем стал Таймаз Темирбеков из Дагестана.

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Левин занимал второе место по силе рейтинга среди участников кстовского турнира, но сделал слишком много ничьих.

Результаты кстовского этапа Кубка России по шахматам тянут на полноценную сенсацию: «Питерец.ру» не ожидал чистой победы Таймаза Темирбекова: только этот юный шахматист из Дагестана сумел набрать 7 очков из 9 возможных, поэтому расчёт дополнительных коэффициентов для определения первого места даже не потребовался. К тому же родившийся в 2011 году Темирбеков уже в третьем туре проиграл годящемуся ему в дедушки гроссмейстеру Владимиру Бурмакину из Ивановской области в 3-м туре.

Однако после этого дагестанский юниор набрал фантастический турнирный темп, сметя с доски двух известных гроссмейстеров: Темирбеков в 6-м туре одолел Сергея Волкова, а в 9-м – Никиту Матиняна. Победивший на финише нижегородца Дмитрия Гольцева Бурмакин набрал 6,5 очков и по коэффициенту стал вторым.

Приехали в Кстово и три петербургских участника: гроссмейстер Евгений Левин начал с двух побед, в 4-м туре схлопотал «баранку» от Матиняна, а завершил турнир ничьей с ещё одним коллегой по высшему шахматному званию Евгением Воробьёвым. Левин и ещё шестеро шахматистов набрали по 6 очков, коэффициент поставил петербуржца на 8-е место.

Международный мастер Мирослав Власенко набрал на пол-очка меньше Левина, проиграв Гольцеву и Темирбекову.


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