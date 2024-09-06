Петербургский гроссмейстер Евгений Левин белыми проиграл на финише «Кубка Группы Магнезит» москвичу Владимиру Захарцову, который и стал победителем этого шахматного турнира

Разочарованием обернулся для петербургского шахматиста Евгения Левина 9-й тур саткинского турнира «Кубок Группы Магнезит»: поражение от столичного гроссмейстера Владимира Захарцова отбросила Левина на десятое место. А ведь победитель Мемориала Чигорина играл белыми фигурами: возможно, Левин мысленно мечтал о ничьей, которая с большой вероятностью давала бы ему место в первой тройке.

Проиграв, Левин занял только 10-е место: по коэффициенту его опередил международный мастер из города на Неве Кирилл Шубин (оба набрали по 6 очков, столько же – ещё у девяти участников турнира в Челябинской области). «Питерец.ру» не забыл, что на Мемориале Чигорина Левин сам сумел нанести Сергею Лобанову поражение, похожее на нынешнее фиаско с Захарцовым. Та победа над Лобановым позволила Левину стать победителем турнира, а проигрыш Захарцову вряд ли забудется быстро: слишком велика разница между третьим и десятым местами.

Прошедший всю дистанцию «Кубка Группы Магнезит» Захарцов набрал 6,5 очков и опередил по дополнительным показателям ставшего вторым Артёма Пингина. В первую двадцатку попал петербуржец Александр Тимерханов (5,5 очков). Трижды подряд проигравший по ходу турнира Мирослав Власенко (5 очков) занял 26-е место.