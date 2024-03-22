В 6-м туре чемпионата Санкт-Петербурга по шахматам Савва Ветохин победил гроссмейстера Сергея Гоганова

«Питерец.ру» наслышан о Савве Ветохине, которому прочат большое будущее в шахматах. Вот и в 6-м туре чемпионата города именно Ветохин оказался в центре внимания, сумев обыграть маститого соперника – гроссмейстера Алексея Гоганова (на фото). Рейтинг Гоганова снижается, но близок к 2500 пунктам ЭЛО, у Ветохина на момент начала чемпионата Санкт-Петербурга было 2427 пункта.

Гоганов начал турнир с двух побед, после чего три раза подряд сыграл вничью, и вот – поражение от Ветохина. Вот так вот на наших глазах происходит смена поколений в российских шахматах (Гоганов родился в 1991 году, Ветохин – в 2009). Победив Гоганова, Ветохин смог набрать 4,5 очка и догнать лидера – Артёма Зубрицкого. Международный мастер Зубрицкий в этом туре сыграл вничью с гроссмейстером Даниилом Линчевским и по воле швейцарской системы в следующем туре состоится партия Зубрицкий – Ветохин. Сумеет ли родившийся в 1990 году Зубрицкий устоять против дерзкого юниора?

Неожиданно ворвалась в число лидеров мужского турнира одержавшая две победы подряд Евгения Овод. У неё теперь 4 очка, столько же – у Линчевского, Владимира Епишина и двух Кириллов – Путренко и Шубина. В следующем туре Овод сыграет с Мирославом Власенко, который набрал 3,5 очка.