Гандбольный «Зенит» выиграл матч-триллер у ставропольского «Виктора» в SEHA – Gazprom League со счётом 25:24, отлично сыграл Павел Тураев

Павлу Тураеву не нужен был дополнительный настрой на матч с «Зенитом»: «Питерец.ру» неоднократно упоминал этого гандболиста, когда он ещё защищал сине-бело-голубые цвета. Сейчас Тураев играет за ставропольский клуб «Виктор», и в ворота «Зенита» в игре SEHA – Gazprom League бывший петербуржец забил 6 мячей.

Если Михаил Виноградов вернулся в состав «Зенита», то получивший повреждение Дмитрий Киселёв начал матч с «Виктором» в запасе. В дебюте блеснул Олег Астрашапкин, которого ставропольская защита не могла удержать. Соперник «Зенита» сумел вырваться вперёд на два мяча и очень долго удерживал это преимущество. Но у Дмитрия Торгованова нашлось кадровое решение: в воротах появился Виктор Киреев. В атаке вовремя прибавил Юрий Хмельков, а Никита Ильтинский забил очень важный мяч. В итоге петербургская команда сумела догнать и перегнать «Виктор», выиграв матч с минимальным перевесом – 25:24.

После матча Ильтинский сказал: «Ощущения были непривычные. Всю жизнь играл в Ставрополе, а теперь пришло время выхода на площадку против родного клуба».

Лучшим в составе победителей стал Киреев: именно его сэйвы помогли «Зениту» в решающие моменты. А вот Виноградов этот матч провалил: ни одного точного броска из четырёх.