Михаил Виноградов – статусный новичок гандбольного «Зенита», а Эльдар Насыров переходит на тренерскую работу

Эльдар Насыров, которому 14 июля исполнится 37 лет, не нуждается в особых представлениях. «Питерец.ру» уточнил на сайте гандбольного «Зенита», что Насыров провёл 362 официальных матча в российских чемпионатах (забив при этом 1558 голов) и является обладателем пяти серебряных и пяти бронзовых медалей. Играл Насыров и в Кубке и Суперкубке России, а также в гандбольной Лиге Чемпионов, Кубке ЕГФ и Кубке Вызова. Теперь Насыров будет вместе с Ильясом Гасановым тренировать зенитовскую молодёжь.
А новой звездой «Зенита» теперь должен стать 27-летний Михаил Виноградов. Родился Виноградов в Волгограде, в 18 лет попал в основу «Каустика» и в молодёжную сборную. В 2017 году Виноградов стал четвертьфиналистом молодёжного чемпионата мира, проходившем в Алжире. В дальнейшем Виноградов выступал за ЦСКА и австрийский клуб: в Европе спортсмен провёл два сезона.
Свой австрийский этап карьеры Виноградов характеризует так:
Над предложением из «Зенита» Виноградов, по его словам, долго не думал. Ускорил переход Виноградова личный звонок от Дмитрия Торгованова.
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