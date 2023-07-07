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Питерец.ру » Спорт » Михаил Виноградов – статусный новичок гандбольного «Зенита», а Эльдар Насыров переходит на тренерскую работу

Михаил Виноградов – статусный новичок гандбольного «Зенита», а Эльдар Насыров переходит на тренерскую работу

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
До перехода в «Зенит» Виноградов выступал за австрийский клуб.

Эльдар Насыров, которому 14 июля исполнится 37 лет, не нуждается в особых представлениях. «Питерец.ру» уточнил на сайте гандбольного «Зенита», что Насыров провёл 362 официальных матча в российских чемпионатах (забив при этом 1558 голов) и является обладателем пяти серебряных и пяти бронзовых медалей. Играл Насыров и в Кубке и Суперкубке России, а также в гандбольной Лиге Чемпионов, Кубке ЕГФ и Кубке Вызова. Теперь Насыров будет вместе с Ильясом Гасановым тренировать зенитовскую молодёжь.

А новой звездой «Зенита» теперь должен стать 27-летний Михаил Виноградов. Родился Виноградов в Волгограде, в 18 лет попал в основу «Каустика» и в молодёжную сборную. В 2017 году Виноградов стал четвертьфиналистом молодёжного чемпионата мира, проходившем в Алжире. В дальнейшем Виноградов выступал за ЦСКА и австрийский клуб: в Европе спортсмен провёл два сезона.

Свой австрийский этап карьеры Виноградов характеризует так:

«Хотя выиграть удалось только Кубок Австрии, всё равно было приятно: этот трофей команда не завоёвывала 10–12 лет, поэтому победа стала значимым достижением».

Над предложением из «Зенита» Виноградов, по его словам, долго не думал. Ускорил переход Виноградова личный звонок от Дмитрия Торгованова.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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