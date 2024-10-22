ента новостей

22:05
Гандбольный «Зенит» победил «Воронеж» с разницей в 10 мячей: результативностью блеснул Юрий Хмельков – 8 точных бросков
21:36
СКА поверг «Витязь» со счётом 8:1, одержав самую крупную победу в сезоне – 2024/2025, Михаил Григоренко сделал хет-трик
19:10
Разработка СПбГУ рекомендована для использования в странах БРИКС
17:09
В СПб откроется производство дверей
16:26
Ковид продолжает уносить жизни
16:03
РГПУ им. А. И. Герцена и Росприроднадзор определили вектор сотрудничества
15:51
Количество атак на владельцев устройств на Android выросло в России в 4,5 раза
15:48
Почти 400 юношей из Петербурга и Ленобласти призовут в Северо-Западный округ Росгвардии
12:29
Выставка Юлии Валерьяновой «Aditus. Подход. Бетон и органика»
12:24
Microsoft потеряла критически важные логи клиентов
12:22
На трассе «Сортавала» водитель большегруза погиб вылетев в кювет
12:15
Полицейские поймали жителя Ленобласти, работавшего курьером мошенников в Петербурге
12:10
В Пикалево задержали участника смертельной драки с применением топора
11:57
В Калининском районе пьяный пассажир автобуса выстрелил в сторону водителя, разбил два окна и скрылся
09:54
Еще один бразилец стал русским
08:52
К психологам стали обращаться чаще
01:26
Петербургская команда КВН «Негоден» заняла третье место в полуфинале КВН, пропустив в финал «Юрикен» и «Ровеньки»
20:57
Игрок СКА Иван Демидов снова признан новичком недели в КХЛ, лучший вратарь – Дорожко, лучший защитник – Лямкин, лучший нападающий – Порядин
20:19
В 8-м туре волейбольной Суперлиг петербургский «Зенит» дома проиграл «Кузбассу» 1–3: так Троцкий превзошёл Алекно
18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
16:02
К-рор группа X:IN впервые выступит в Санкт-Петербурге
15:51
Google Play стал источником опасных приложений
15:46
В Ленобласти женщина на миневэне вылетела в кювет
14:18
Второе в сезоне ВХЛ крупное поражение петербургского хоккейного «Динамо»: команда Игоря Гришина проиграла 2:5 в Саратове «Кристаллу»
13:44
В центре Петербурга поймали налетчика на сетевой магазин на Гороховой улице
13:22
В поселке Запорожское «УАЗ Хантер» влетел в стену дома и шкаф с газовым баллоном
13:17
На Московском шоссе фура влетела в ограждение, упала на ж/д пути и загорелась. Водитель погиб
11:07
В Красногвардейском районе автобус сбил 7-летнего мальчика
11:01
На проспекте Художников мигрант ударил ножом соотечественника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» победил «Воронеж» с разницей в 10 мячей: результативностью блеснул Юрий Хмельков – 8 точных бросков

Гандбольный «Зенит» победил «Воронеж» с разницей в 10 мячей: результативностью блеснул Юрий Хмельков – 8 точных бросков

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
В этом матче разнице команд в классе была очевидна и выразилась в счёте на табло.

В гандбольной Суперлиге «Зенит» и «Воронеж» в сезоне – 2024/2025 решают разные задачи. Амбициозные петербуржцы жаждут свергнуть с трона ЦСКА, а для воронежцев любой не проигранный матч – уже большой успех. Главный тренер «сине-бело-голубых» Дмитрий Торгованов даже не стал заявлять на матч с воронежским клубом Михаила Виноградова и Максима Попова, зато сыграл другой вратарь «Зенита» – многоопытный Виктор Киреев.

В составе «Зенита» сразу определились лидеры по результативности, которыми стали Юрий Хмельков и Евгений Никанович. Первый вообще проявил себя чрезвычайно эффективно – 8 голов (и это всего при девяти бросках с игры!) и 5 передач. Забивший 5 мячей Никанович тоже смазал всего одну попытку – прекрасный процент реализации!

«Питерец.ру» убедился: особой борьбы в этой встрече не было: «Зенит» мог позволить себе продержать весь матч в запасе Вячеслава Бохана («Тиранозавр» пригодится в схватках с более опасными гандбольными хищниками из числа участников Суперлиги!). В составе проигравших можно отметить возрастного Полякова, забившего четырежды. А воронежец Хохлов и вовсе стал самым результативным игроком этого матча – 9 голов. Итоговый счёт – 37:27 в пользу «Зенита», одержавшего в этом туре победу на классе.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-09-2024, 00:27
Уже 33 мяча забил в этом сезоне Суперлиги разыгрывающий гандбольного «Зенита» Олег Луня, у лидирующего Юлиана Гирика из ЦСКА – 37
12-10-2024, 00:13
Гандбольный «Зенит» уступил в Москве ЦСКА с разницей в 2 мяча в матче лидеров Суперлиги
27-05-2024, 00:22
Гандбольный «Зенит» стал бронзовым призёром в сезоне – 2023/2024, выиграв третий матч серии с «Пермскими медведями» с разницей «+7»
4-04-2024, 19:04
Гандбольный «Зенит» одержал лёгкую победу над «Акбузатом», но турнирного значения этот успех команды Дмитрия Торгованова не имел
14-10-2023, 23:10
Гандбольный «Зенит» после трёх побед подряд проиграл ЦСКА – 23:25, блеснули Рудь и Киселёв
5-10-2024, 19:30
Гандбольный «Зенит» победил «Чеховских медведей» в 7-м туре Суперлиги, Луня забил 7 мячей

Происшествия на дорогах

0
85
Сегодня, 12:22
На трассе «Сортавала» водитель большегруза погиб вылетев в кювет
0
144
Вчера, 18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
0
132
Вчера, 18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
0
160
Вчера, 15:46
В Ленобласти женщина на миневэне вылетела в кювет
Наверх