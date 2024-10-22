Гандбольный «Зенит» победил «Воронеж» с разницей в 10 мячей: результативностью блеснул Юрий Хмельков – 8 точных бросков

В гандбольной Суперлиге «Зенит» и «Воронеж» в сезоне – 2024/2025 решают разные задачи. Амбициозные петербуржцы жаждут свергнуть с трона ЦСКА, а для воронежцев любой не проигранный матч – уже большой успех. Главный тренер «сине-бело-голубых» Дмитрий Торгованов даже не стал заявлять на матч с воронежским клубом Михаила Виноградова и Максима Попова, зато сыграл другой вратарь «Зенита» – многоопытный Виктор Киреев.

В составе «Зенита» сразу определились лидеры по результативности, которыми стали Юрий Хмельков и Евгений Никанович. Первый вообще проявил себя чрезвычайно эффективно – 8 голов (и это всего при девяти бросках с игры!) и 5 передач. Забивший 5 мячей Никанович тоже смазал всего одну попытку – прекрасный процент реализации!

«Питерец.ру» убедился: особой борьбы в этой встрече не было: «Зенит» мог позволить себе продержать весь матч в запасе Вячеслава Бохана («Тиранозавр» пригодится в схватках с более опасными гандбольными хищниками из числа участников Суперлиги!). В составе проигравших можно отметить возрастного Полякова, забившего четырежды. А воронежец Хохлов и вовсе стал самым результативным игроком этого матча – 9 голов. Итоговый счёт – 37:27 в пользу «Зенита», одержавшего в этом туре победу на классе.