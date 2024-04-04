Гандбольный «Зенит» одержал лёгкую победу над «Акбузатом», но турнирного значения этот успех команды Дмитрия Торгованова не имел

Гандбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал внушительную победу над очередным соперником, которым был башкортостанский «Акбузат». «Питерец.ру» заметил, что пропустили этот матч по разным причинам Тимур Солодовников и Дмитрий Киселёв (оба травмированы), а также Олег Луня и Александр Петров, которым тренерский штаб дал отдохнуть в преддверии плей-офф. А игры на выбывание начнутся в гандбольное Суперлиге уже через несколько недель.

В начале матча с «Акбузатом» блеснул вратарь петербуржцев Максим Попов – 7 сэйвов из 9 первых бросков по воротам «Зенита». А в атаке до перерыва выделялись Павел Аркатов, Михаил Виноградов и Валерий Вереин. 18:12 – с таким счётом «Зенит» выиграл первую половину встречи.

Другой голкипер «Зенита» Дмитрий Кузнецов отлично сыграл после перерыва, совершивший за весь матч 11 сэйвов. «Сине-бело-голубые» добились лидерства «+13», однако итоговое преимущество составило «всего» 11 голов, счёт матча – 37:26. Самым результативным у победителей стал забивший 8 раз Аркатов, у Павла Тураева – 6 голов. Благодаря удачному исполнению пенальти акбузатовец Данила Князев догнал Аркатова – тоже 8 голов.

Впереди у «Зенита» – заключительный матч «регулярки» с «Динамо-Сунгуль» в субботу.



