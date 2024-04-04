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Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» одержал лёгкую победу над «Акбузатом», но турнирного значения этот успех команды Дмитрия Торгованова не имел

Гандбольный «Зенит» одержал лёгкую победу над «Акбузатом», но турнирного значения этот успех команды Дмитрия Торгованова не имел

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
«Зениту» уже не суждено подняться выше занимаемого в данный момент места.

Гандбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал внушительную победу над очередным соперником, которым был башкортостанский «Акбузат». «Питерец.ру» заметил, что пропустили этот матч по разным причинам Тимур Солодовников и Дмитрий Киселёв (оба травмированы), а также Олег Луня и Александр Петров, которым тренерский штаб дал отдохнуть в преддверии плей-офф. А игры на выбывание начнутся в гандбольное Суперлиге уже через несколько недель.

В начале матча с «Акбузатом» блеснул вратарь петербуржцев Максим Попов – 7 сэйвов из 9 первых бросков по воротам «Зенита». А в атаке до перерыва выделялись Павел Аркатов, Михаил Виноградов и Валерий Вереин. 18:12 – с таким счётом «Зенит» выиграл первую половину встречи.

Другой голкипер «Зенита» Дмитрий Кузнецов отлично сыграл после перерыва, совершивший за весь матч 11 сэйвов. «Сине-бело-голубые» добились лидерства «+13», однако итоговое преимущество составило «всего» 11 голов, счёт матча – 37:26. Самым результативным у победителей стал забивший 8 раз Аркатов, у Павла Тураева – 6 голов. Благодаря удачному исполнению пенальти акбузатовец Данила Князев догнал Аркатова – тоже 8 голов.

Впереди у «Зенита» – заключительный матч «регулярки» с «Динамо-Сунгуль» в субботу.


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