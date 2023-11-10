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Питерец.ру » Спорт » Ганбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 38:33 в матче SEHA – Gazprom League со счётом 38:33

Ганбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 38:33 в матче SEHA – Gazprom League со счётом 38:33

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.spbhandball.ru
Ранее эти же команды сыграли и в Суперлиге – тоже победил «Зенит» (30:28).

«Питерец.ру» не столь часто уделяет внимание гандбольному «Зениту»: слишком много спортивных событий происходит в Северной столице. В октябре «сине-бело-голубые» уже схлестнулись с «Пермскими медведями» в чемпионате, сумев победить принципиального соперника без помощи Павла Тураева и Виктора Бабкина. И вот – новая дуэль, на этот раз в рамках SEHA – Gazprom League.

Не без потерь в составе пришлось «Зениту» играть с пермяками и в кубковой встрече: не смог сыграть Михаил Виноградов (Тураев вернулся в строй). Грозной силой выглядели в этом матче в составе «Пермских медведей» Дмитрий Свистунов и Ян Ковалёв – у обоих по 6 голов. Свистунов и открыл счёт в этой игре.

В первой половине счёт колебался в обе стороны: сначала «Зенит» повёл 4:2, затем вперёд вырвались уже гости – 12:10. И всё-таки «+4» к перерыву стали весомой заявкой «Зенита» на итоговую победу. Во втором тайме хорош был зенитовский вратарь Максим Попов: именно его уверенная игра не позволила пермской команде догнать и перегнать петербуржцев. Итог этого интересного кубкового матча – 38:33 в пользу коллектива Дмитрия Торгованова. На счету Дмитрия Киселёва – 10 мячей, Олег Луня забил 7. При этом разыгрывающий Луня показал 100 %-ную точность.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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