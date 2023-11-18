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Питерец.ру » Спорт » После поражения гандбольного «Зенита» в Москве от ЦСКА «Зенит – УОР №1» в Санкт-Петербурге выиграл два домашних матча из четырёх

После поражения гандбольного «Зенита» в Москве от ЦСКА «Зенит – УОР №1» в Санкт-Петербурге выиграл два домашних матча из четырёх

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.spbhandball.ru
Столичный армеец Дмитрий Ионов стал автором победного мяча в матче с «Зенитом».

Из-за обилия спортивных событий «Питерец.ру» не сообщил сразу об очень важном в турнирном отношении матче гандбольного «Зенита». Команда Дмитрия Торгованова достойно сражалась в Москве с ЦСКА, но уступила с разницей всего в один мяч – 25:26. «Сине-бело-голубым» удалось выиграть у армейцев первый тайм со счётом 14:11. Но напряжённая концовка принесла успех ЦСКА, который во второй половине встречи защищался «на грани фола». Придётся теперь «Зениту» навёрстывать отставание от ЦСКА в чемпионате, тем более, что вскоре предстоит матч с омской командой «Скиф».

«Зенит – УОР №1» провёл два домашних поединка со своими ровесниками, поочерёдно сыграв с соперниками из Ставрополя и Краснодара. Ставропольский «Виктор-СУОР» бодро начал игру с молодыми зенитовцами, выиграв первую половину «+3» (при этом в составе петербуржцев активен был Никита Вересков). Отлично проявившие себя в атаке после перерыва Виталий Петров и Артём Костюченко обеспечили победу «молодёжке» «Зенита» (38:36). Повторный матч зенитовцы проиграли – 32:37.

Паритет был и в противостоянии с дублёрами краснодарского СКИФа – 31:33 не в пользу «Зенит – УОР №1» в первой игре и победа со счётом 37:34 во второй (линейный Семён Рамзаев забил 11 голов).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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