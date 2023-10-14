Гандбольный «Зенит» после трёх побед подряд проиграл ЦСКА – 23:25, блеснули Рудь и Киселёв

«Питерец.ру» не собирается забывать про гандбольный «Зенит»: команда Дмитрия Торгованова после домашнего поражения от краснодарского СКИФа сумела взять три виктории подряд.

В Астрахани «сине-бело-голубые» победили местных динамовцев с перевесом в 5 мячей (счёт – 32:27), при этом хорошо сыграл вратарь петербуржцев Дмитрий Кузнецов. С почти таким же счётом был побеждён и «Каустик» (33:27), при этом не сыграли Павел Тураев и Виктор Бабкин. В их отсутствие отличился линейный «Зенита» Алексей Чирков (6 мячей).

До трёх игр победная серия «Зенита» увеличилась после домашней победы над ставропольским клубом «Виктор» (30:24). Здесь Дмитрий Киселёв забил 9, а Михаил Виноградов – 7. Но матч с ЦСКА обернулся для петербуржцев безрадостным поражением и стал поводом задуматься о перспективах на сезон.

После ничьей в первой половине московские армейцы превзошли «Зенит» после перерыва и продлили свою длительную победную серию, итоговый счёт – 28:23 в пользу ЦСКА. Десять минут армейский вратарь Вадим Богданов не пропускал – и этот игровой отрезок предопределил победу столичной команды. Сразу 10 мячей отправил в зенитовские ворота Артур Рудь, как мог старался у «Зенита» Киселёв (9 мячей).

18 октября – матч в Чехове.